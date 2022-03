Κόσμος

Πούτιν: Η ΕΕ να πιέσει την Ουκρανία να σεβαστεί το ανθρωπιστικό δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σαρλ Μισέλ καταδίκασε για ακόμη μια φορά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ συνομίλησε με Πούτιν και Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προέτρεψε την ΕΕ να πιέσει τις αρχές στο Κίεβο να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σήμερα.

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ότι συζητήθηκαν οι ανθρωπιστικές πτυχές της κατάστασης στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μισέλ για τις συνομιλίες της Ρωσίας με τους Ουκρανούς εκπροσώπους.

Στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής πλευράς για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, ανάφερε ότι ο Μισέλ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του ο Μισέλ, στο twitter, κατά τη συνομιλία, «συζητήθηκε η τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία». «Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος

Κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες και να διασφαλιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, εν μέσω εχθροπραξιών.

Στο τηλεφώνημά του με τον Ζελένσκι, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας στις προσπάθειες να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο που προκαλείται από την επιθετικότητα της Ρωσίας και να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια. «Η αλληλεγγύη, η φιλία και η άνευ προηγουμένου βοήθεια της ΕΕ για την Ουκρανία είναι ακλόνητη. Θα συζητήσουμε την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες», δηλώνει ο Μισέλ, με μήνυμά του στο twitter.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιωτικό χτύπημα σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Λάρισα: Του επιτέθηκε αγέλη αδέσποτων σκύλων

Εισβολή στην Ουκρανία - Οδησσός: αποχώρησε ο Έλληνας Πρόξενος