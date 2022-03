Αθλητικά

Μίτινγκ Βελιγραδίου – Τεντόγλου: “Πέταξε” στην κορυφή

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Πεκίνου ανέβηκε και πάλι στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στο έκτο άλμα του και με 8,25μ. αναδείχθηκε νικητής στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Στο στάδιο όπου στις 18 του μηνός θα ανοίξει η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι πήρε τη νίκη από τον Τόμπιας Μόντλερ, σημειώνοντας παράλληλα την δεύτερη καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους άρχισε τον αγώνα στα 8,14 μ. και είχε διαδοχικά άλματα στα 8,20 μ., 8,08 μ., 8,06 μ., 8,17 μ. και το νικηφόρο 8,25 μέτρα. Η άνεση με την οποία ο αθλητής φτάσει σε επιδόσεις πάνω από τα 8,20 μ., αλλά και ο μοναδικός του τρόπος να αντιδρά στις τελευταίες προσπάθειες του επιτρέπουν να θέτει τον εαυτό του ως υποψήφιο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Παράλληλα ο αθλητής είχε σήμερα την ευκαιρία να δοκιμάσει τον αγωνιστικό χώρο, όπου θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για τον οποίο είχε εκφράσει την ανησυχία του μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο Τόμπιας Μόντλερ ήταν δεύτερος στον αγώνα με 8,23 μέτρα και ο Λέστερ Λέσκι τρίτος με 8,01 μέτρα.

