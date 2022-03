Αθλητικά

FIBA – Εθνική Μπάσκετ: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο νίκες επί της Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, εδραίωσαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρώτη δεκάδα.

Στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μετά τις δύο νίκες επί της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου του 2023.

Σύμφωνα με την νέα κατάταξη, που ανακοίνωσε η FIBA, η Ελλάδα ανέβηκε στην 9η θέση με 650,9 βαθμούς αφήνοντας στην 10η θέση την Ιταλία με 645,1 βαθμούς. Στην 8η θέση βρίσκεται η Λιθουανία με 651,4 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρώτη 10αδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA:

1. ΗΠΑ - 763.4 βαθμοί

2. Ισπανία - 724.0

3. Αυστραλία - 691.9

4. Γαλλία - 673.4

5. Σλοβενία - 671.2

6. Σερβία - 664.8

7. Αργεντινή - 654.1

8. Λιθουανία - 651.4

9. Ελλάδα - 650.9

10. Ιταλία - 645.1

Ειδήσεις σήμερα:

Ανταρκτική – Endurance: Βρέθηκε το ιστορικό ναυάγιο!

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα