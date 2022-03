Αθλητικά

Euroleague: Η Ζαλγκίρις “τρέλανε” την Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ουραγός Ζαλγκίρις έκανε την έκπληξη της βραδιάς.

(Πηγή εικόνας: Twitter / bczalgiris)

H ουραγός Ζαλγκίρις σόκαρε την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, προσγειώνοντας απότομα τους Καταλανούς στο Κάουνας και δίνοντας τέλος στο σερί των πέντε νικών τους. Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 91-84 των Ισπανών, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας σε 7-20 το ρεκόρ τους (7-16 αν αποβληθούν οριστικά οι ρωσικές ομάδες) και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην έκτη ήττα τους σε 27 αναμετρήσεις (18-5 αν αποβληθούν οριστικά οι ρωσικές ομάδες).

Οι «μπλαουγκράνα» έδειξαν να ελέγχουν τον αγώνα στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν με τρίποντο του Κούριτς έγραψαν το 54-63 στον φωτεινό πίνακα. Ωστόσο το ξέσπασμα των Λιθουανών στα πρώτα λεπτά του... επιλόγου, το οποίο μεταφράστηκε σε επιμέρους σκορ 12-2, βοήθησε τη Ζαλγκίρις να πετύχει την ανατροπή (66-65 στο 32΄) και να δώσει συνέχεια στο ντέρμπι. .

Με τον Νίμπι να σκοράρει τέσσερις σερί πόντους, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 76-72, ενώ η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Γιασικεβίτσιους και η ψυχραιμία του Ουλανόβας, χάρισαν στη Ζαλγκίρις ένα +8 (80-72 στα 1:53 πριν από τη λήξη), με τους Λιθουανούς να μην αστοχούν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να φτάνουν άνετα στο τελικό 91-84.

Σπουδαία εμφάνιση από τον γνώριμο μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Λούκας Λεκαβίτσιους, με 22 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Τζόφρι Λοβέρν και 16 ο Εντγκάρας Ουλανόβας. Από την Μπαρτσελόνα των 22 λάθών, ο Νίκολα Μίροτιτς με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν απελπιστικά μόνος, ενώ ο Νικ Καλάθης προσέφερε 6 πόντους, 1 κλέψιμο και 9 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 9-17, 35-35, 56-63, 91-84

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 21260 κρούσματα την Παρασκευή