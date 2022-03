Οικονομία

Αρτοποιοί – ψωμί: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις

Πάνω από 60% αυξήθηκε η τιμή των μαλακών σιτηρών μέσα σε μια εβδομάδα. Τι λέει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος.

Ανατιμήσεις ακόμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής έχει φέρει η ενεργειακή κρίση που ήρθε ως επακόλουθο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Μούσιο, πρόεδρο Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, η τιμή των αλεύρων έχει εκτιναχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Οι πρώτες παράλαβες των μαλακών σιτηρών την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έως και 60% επάνω. Το μικρό τσουβάλι από 13 – 15 ευρώ που ήταν παλιά, ξεπέρασε τα 22 ευρώ», είπε ο κ.Μούσιος μιλώντας στο MEGA.

«Το 20% των μαλακών σιτηρών το εισάγουμε από την Ουκρανία, το 10% από τη Ρωσία και το 5% από τη Μολδαβία», σημείωσε ο κ. Μούσιος, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις σε βασικά είδη, όπως το ψωμί, θα είναι αναπόφευκτες.

«Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αυξήσεις. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιες θα είναι αυτές, αλλά σίγουρα δε θα σταματήσουμε εδώ. Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει που θα φτάσουν οι αυξήσεις», ανέφερε χαρατηριστικά.

