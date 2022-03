Οικονομία

Κηδεία Δημήτρη Κοντομηνά: “τελευταίο αντίο” στο Α’ Νεκροταφείο (εικόνες)

Στην Ύδρα εψάλη η εξόδιος ακολουθία την Δευτέρα. Λιγοστοί συγγενείς παρέστησαν στην ταφή. “Ξέσπασε” ο Δήμος Βερύκιος.

Το «τελευταίο αντίο» στον Δημήτρη Κοντομηνά είπαν νωρίς το πρωί της Τρίτης συγγενείς και λιγοστοί φίλοι του επιχειρηματία, που παρέστησαν στην ταφή του, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε οικογενειακό τάφο.

Συντετριμμένη ήταν η μονάκριβη κόρη του, Μαρία, με τον σύζυγό της, Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, αλλά και η αδελφή του Δημήτρη Κοντομηνά,

Την Δευτέρα, παρουσία λίγων ανθρώπων είχε ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Ύδρα, όπου απολάμβανε να παραθερίζει ο επιχειρηματίας.

Η ταφή του επιχειρηματία είχε εξ αρχής προγραμματιστεί για την Τρίτη στο Α’ Νεκροταφείο, ωστόσο φαίνεται πως δημιουργήθηκε μια «παραπληροφόρηση», σχετικά με την ώρα της ταφής.

Ο Δήμος Βερύκιος μέσα από το twitter ξέσπασε, διευκρινίζοντας πως η ώρα ταφής είναι στις 9 το πρωί και όχι στις 11, γράφοντας χαρακτηριστικά «Τον ταλαιπωρούν και μετά θάνατον. Δίνουν παραπλανητική ώρα για την ταφή. Την έχουν προγραμματίσει να την κάνουν ινκόγκνιτο στις 9πμ, ενώ έχουν διαρρεύσει στους φίλους του ότι θα είναι στις 11πμ. Ντροπή».

Τον ταλαιπωρούν και μετα θάνατον??Δίνουν παραπλανητική ώρα για την ταφή ?? Την έχουν προγραμματίσει να την κάνουν ινκόγκνιτο στις 9πμ , ενώ έχουν διαρρεύσει στους φίλους του ότι θα είναι στις 11πμ ! ΝΤΡΟΠΗ pic.twitter.com/I3ZdyTQhf9 — Δήμος Βερύκιος (@DimosVerikios) March 14, 2022

Στο εν λόγω σχόλιο καθώς στην παρουσία λιγοστού κόσμου στο Α΄ Νεκροταφείο αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, στην διάρκεια ζωντανής σύνδεσης για την εκπομπή «Το Πρωινό», όπου την Δευτέρα, ο γιατρός και κληρικός Δημήτρης Λινός είχε μιλήσει για ένα θαύμα στην Εντατική και για το τελευταίο διάστημα της ζωής του Δημήτρη Κοντομηνά:

