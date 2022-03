Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ: Η Γερουσία ψήφισε την κατάργηση της χειμερινής ώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η αλλαγή της ώρας είναι μια ξεπερασμένη αντίληψη, μια πηγή άγχους και σύγχυσης. Είναι απλώς ηλίθιο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω», είπε ο συντάκτης του σχετικού νομοσχεδίου.

Οι Αμερικανοί θα γυρίσουν μπροστά τους δείκτες των ρολογιών τους για τελευταία φορά φέτος; Ομόφωνα, η Γερουσία ψήφισε σήμερα να καταργηθεί οριστικά η χειμερινή ώρα και οι ΗΠΑ να ακολουθούν στο εξής μόνο τη θερινή.

«Η αλλαγή της ώρας είναι μια ξεπερασμένη αντίληψη, μια πηγή άγχους και σύγχυσης. Είναι απλώς ηλίθιο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο συντάκτης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Φλόριντα στην ομιλία του συνέδεσε την αλλαγή της ώρας με την αύξηση «των καρδιακών επεισοδίων και των τροχαίων ατυχημάτων».

Η χειμερινή ώρα «σκοτεινιάζει τη ζωή μας, κυριολεκτικά», σχολίασε ο γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαουζ από το Ρόουντ Άιλαντ όπου τον Δεκέμβριο η νύχτα πέφτει γύρω στις 16.15. Με τη θερινή ώρα όμως ο ήλιος ανατέλλει και δύει πιο αργά.

Η τύχη αυτού του νομοσχεδίου πάντως είναι αβέβαιη: για να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή και να επικυρωθεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη πάρει θέση στο θέμα αυτό.

Η βασική ιδέα είναι ότι η αλλαγή ώρας έχει αρνητικές επιπτώσεις στους βιολογικούς ρυθμούς, ιδίως των παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προτείνει τον Σεπτέμβριο του 2018 να καταργηθεί η χειμερινή ώρα… το 2019. Όμως τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αναβολής αυτής της αλλαγής για το 2021. Έκτοτε, με την κρίση της πανδημίας της Covid-19, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ηράκλειο: πέθανε βρέφος λίγων ημερών

ΗΠΑ: Ο “δολοφόνος των αστέγων” και οι έρευνες της Αστυνομίας (βίντεο)

Κορονοϊός – Λύματα: Αύξηση του ιικού φορτίου έως 643%