Ουκρανία: Στρατιώτης παίζει τον εθνικό ύμνο με το βιολί του (βίντεο)

Δραματικές στιγμές εξακολουθεί να βιώνει ο ουκρανικός λαός, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 23η ημέρα σήμερα (18.03.2022). Ακόμα όμως και σε αυτές τις συνθήκες, τα στρατεύματα του Κιέβου προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό τους για να συνεχίσουν την αντίσταση κατά της Ρωσίας.

Ενδεικτικό της μεγάλης ψυχικής προσπάθειας που καταβάλουν οι στρατιώτες της Ουκρανίας, είναι ένα βίντεο που δείχνει έναν φαντάρο να παίζει με το βιολί του τον εθνικό ύμνο της χώρας του. Ο Ουκρανός στρατιώτης βρίσκεται μαζί με τους συναδέλφους στο θάλαμο της μονάδας του και μόλις ξεκινά να παίζει το εμβατήριο όλοι σηκώνονται όρθιοι, ενώ κάποιοι βιντεοσκοπούν το στιγμιότυπο.

Το βίντεο, που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, δημοσιεύτηκε από το ουκρανικό πρακτορείο Nexta, με το σχόλιο «Ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες, το ηθικό του ουκρανικού στρατού δεν μπορεί να σπάσει».

