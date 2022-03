Παράξενα

Ο Κάνιε Γουέστ έγινε... μάθημα σε Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ

Μάθημα εμπνευσμένο από τον ράπερ θα διδάσκεται σε Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ!

Στο Πανεπιστήμιο Concordia του Μόντρεαλ θα διδάσκεται μάθημα εμπνευσμένο από τον ράπερ Κάνιε Γουέστ.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Γιάσιν «Νάρσι» Αλσαλάμ, ο οποίος θα είναι ο διδάσκων του μαθήματος στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.

«Θα διδάξω το πρώτο μάθημα all @kanyewest σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αξίζω επαίνους» έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram.

«Θέλω να φέρω κάτι νέο και φρέσκο στους σπουδαστές. Μια ευκαιρία να φέρουμε περισσότερους καταπληκτικούς καλεσμένους στο Πανεπιστήμιο και να συζητήσουμε τον κόσμο μέσα από το φακό ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της γενιάς μας» ανέφερε ο μουσικός, ηθοποιός, καθηγητής και καλλιτέχνης πολυμέσων με έδρα το Μόντρεαλ.

«Αυτό το μάθημα δεν αφορά μόνο τον Κάνιε. Αφορά την κοινότητα, τη δημιουργικότητα, την υπευθυνότητα, τη λογοδοσία, τη φήμη και την ψυχική υγεία, τα όνειρα και τους εφιάλτες - και το πιο σημαντικό, την αυτοπραγμάτωση» διευκρίνισε.

Το μάθημα με τίτλο "Kanye vs. Ye: Genius by Design" έχει στόχο να πυροδοτήσει συζήτηση γύρω από τη δημιουργικότητα στο σχέδιο, τα μέσα και τη μουσική εξετάζοντας όλα τα έργα του Αμερικανού ράπερ, επιχειρηματία και σχεδιαστή όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιάσιν «Νάρσι» Αλσαλάμ έχει διδάξει στο παρελθόν μαθήματα για καλλιτέχνες χιπ χοπ όπως οι Λόριν Χιλ και οι A Tribe Called Quest.

