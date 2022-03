Κόσμος

Ρωσία: Ομιλία του Πούτιν “κόπηκε” ξαφνικά στον “αέρα”

Η ομιλία του διακόπηκε ξαφνικά, ενώ βρισκόταν σε κατάμεστο στάδιο σε εκδήλωση για τον 8η επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας. Τι απαντά το Κρεμλίνο.



Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η διακοπή της ομιλίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, στο οποίο πραγματοποιούνταν εκδήλωση για τον όγδοη επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας, οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του Πούτιν κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και τον ηρωισμό των Ρώσων στρατιωτών, δείχνοντας πατριωτικά τραγούδια που έπαιζαν στην εκδήλωση.

Αργότερα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ολόκληρη την ομιλία, η οποία τελείωσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την αιφνίδια διακοπή, με τον Πούτιν να αποχωρεί από τη σκηνή, ενώ χιλιάδες θεατές κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες στο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, χωρητικότητας 80.000 θεατών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, δήλωσε ότι μια βλάβη στον σέρβερ προκάλεσε τη διακοπή της ομιλίας.

