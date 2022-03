Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πρόταση Ερντογάν σε Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρότεινε να φιλοξενήσει τον ίδιο και τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες "στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι η συμφωνία στα συγκεκριμένα θέματα ενδέχεται να απαιτήσει μια συνάντηση μεταξύ των δυο ηγετών. Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι μια διαρκής εκεχειρία μπορεί να οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη λύση.

Ο Ερντογάν επέμεινε επίσης "στην ανάγκη να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι" ώστε να επιτραπεί στους αμάχους να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες ζώνες, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πότε θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού