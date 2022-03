Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Πέθανε ο Αχιλλέας Σαββίδης

Θλίψη προκάλεσε στον ΠΑΟΚ και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Αχιλλέας Σαββίδης πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών.

Ο παλαίμαχος παίκτης του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε από το 1962 ως το 1965 στον «Δικέφαλο του Βορρά», πριν αποχωρήσει για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Νότιας Αφρικής και επέστρεψε στη συνέχεια το 1967 παραμένοντας ως το 1969 στην ομάδα.

Μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα ασχολήθηκε με την προπονητική.ήταν βοηθός του Ρίνους Ίσραελ και του Ρομπ Γιάκομπς στον ΠΑΟΚ, ενώ έκατσε στον πάγκο της εθνικής ομάδας γυναικών. Είχε ακόμα περάσματα από Κιλκισιακό, Μεσολόγγι, Νίκη Βόλου, Εδεσσαϊκό, Αναγγένηση Γιαννιτσών, Μακεδονικό, Παναιγιάλειο, Καστοριά, Καρδίτσα, Βέροια, Καλαμάτα, Λαμία, Νάουσα, Ηρόδοτο, Ρόδο, Τρίκαλά και Αναγέννηση Άρτας.

