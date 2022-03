Αθλητικά

Πυγμαχία - Βάσω Σταυρίδου: “Χάλκινη” πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η ελληνική πυγμαχία συνεχίζει να γράφει ιστορία. Χάλκινο μετάλλιο η Βάσω Σταυρίδου.

Ακόμη μία σημαντική επιτυχία για την ελληνική πυγμαχία, αποτελεί το χάλκινο μετάλλιο της Βάσως Σταυρίδου, στα 75κ. του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U22, που διεξάγεται στην Κροατία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ημιτελικό ηττήθηκε με 3-2 από την Ουκρανή πρωταθλήτρια, Καρολίνα Μάκχνο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο που κατακτά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά το αργυρό στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων το 2021 στο Μαυροβούνιο.

Η Βάσω Σταυρίδου μετά την τεράστια επιτυχία της δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη: «Κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U22 και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Απέναντι στην Μάκχνο θα μπορούσα να είχα εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, αλλά δεν πήρα το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε ένα οριακό παιχνίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που με στήριξε, την ομοσπονδία πυγμαχίας και ειδικά τον πρόεδρο κ. Χάρη Μαριόλη. Για εμένα αυτή η επιτυχία είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι το δεύτερο Ευρωπαϊκό μετάλλιο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα».

Ο προεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Χαρης Μαριόλης, συνεχάρη όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες ανεξαρτήτως διακρίσεων, τους προπονητές και τα μέλη της ελληνικής αποστολής και με υπερηφάνεια και συγκίνηση για την μεγαλη επιτυχία, δήλωσε: «Η πρωταθλήτρια Βασω Σταυρίδου έκανε υπερήφανη όλη την Ελλάδα με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και η αθλήτρια μας ξεπέρασε τον εαυτό της αποδεικνύοντας πως αυτή η νίκη αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών όλων των αθλητών αλλά και την δικαίωση τους για την σκληρή τους προετοιμασία. Οι αθλητές μας αποτελούν πρότυπα για όλους τους νέους μας διδάσκοντας τους πως δεν πρέπει να σταματάμε μέχρι να κατακτήσουμε τα όνειρα μας ξεπερνώντας κάθε δυσκολία που βρίσκεται μπροστά μας. Συνεχίζουμε δυναμικά όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αθλητές και οι αθλήτριες μας θα φέρουν και άλλες σπουδαίες διακρίσεις στις διοργανώσεις που ακολουθούν. Όλοι μαζί σαν μια οικογένεια συνεχίζουμε το νέο ξεκίνημα που κάναμε κοιτώντας με αισιοδοξία το αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια απο καρδιάς σε όλους».

