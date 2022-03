Συνταγές

Γεμιστά μπιφτέκια με πατάτες από τον Πέτρο Συρίγο

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα-βήμα την συνταγή για μπιφτέκια γεμιστά με υπέροχες τραγανές πατάτες φούρνου.

Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, ζουμερά και πεντανόστιμα με υπέροχες τραγανές πατάτες φούρνου, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα-βήμα την συνταγή, αποκαλύπτοντας πολύτιμα μυστικά...

Μπιφτέκια γεμιστά – Υλικά:

750 γρ μοσχαρίσιος κιμάς ελιά

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 ασπράδι αυγού

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο

5 κ.τ.σ ξερό ψωμί του τοστ (χωρίς κόρα τριμμένο στον τριφτή)

2 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

200 γρ κασέρι

αλάτι, πιπέρι

1 τομάτα τριμμένη

Πατάτες στο φούρνο:

10 πατάτες

2 κ.τ.σ μουστάρδα

Θυμαρι

Ελαιόλαδο

2 λεμόνια

Αλάτι

1 ποτήρι νερό ή ζωμό

Συνταγή:

Ξεκινάμε με τις πατάτες για να τις βάλουμε να ψήνονται στον φούρνο μέχρι να φτιάξουμε τα μπιφτέκια.

Πατάτες στο φούρνο συνταγή:

Κόβουμε τις πατάτες κυδωνατες και τις αραδιάζουμε σε ένα ταψί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε στο ταψί με τις πατάτες.

Βάζουμε στον φούρνο να ψήνονται στους 200 βαθμούς στον αέρα.

Όσο γίνονται οι πατάτες ετοιμάζουμε τα μπιφτέκια, αυτό γιατί θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος ψησίματος για τα μπιφτέκια από ότι οι πατάτες.

Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί:

Τρίβουμε το κρεμμύδι στον τρίφτη και το στραγγίζουμε καλά να φύγουν τα υγρά του.

Δεν αλατίζουμε τον κιμά καθόλου, μόνο στο τέλος όταν ψηθούν τα μπιφτέκια μας.

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε καλά (καλό είναι να μπει ο το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα)

Ή θα πλάσουμε 3 μπιφτέκια μεγάλα (250γρ το καθένα) ή θα τα κάνουμε μικρότερα.

Θα χρειαστούμε 125 γρ κιμά να το πλάσουμε μπαλάκι και να το ανοίξουμε στον πάγκο μας με τα δάχτυλα ,ενδιάμεσα να βάλουμε ένα κομμάτι κασέρι και από πάνω να σκεπάσουμε με ίδιο πλασμένο 125 γρ μπιφτέκια.

Κλείνουμε καλά γύρω γύρω και αφού έχουμε μισή ώρα τις πατάτες μας στον φούρνο.

ακουμπάμε τα μπιφτέκια πάνω στις πατάτες και ψήνουμε για ακόμη 25-30 λεπτά.

Μπιφτέκια γεμιστά – Μυστικά:

Όταν πλάσουμε τον κιμά καλό είναι να τον βάλουμε στο ψυγείο για μια ώρα.

Όταν πλάσουμε τα μπιφτέκια και έχουμε γεμίσει με τυρί και τα κλείσουμε καλά ώστε να μην βγει το τυρί καλό είναι να τα βάλουμε στο ψυγείο πάλι γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανοίξουν στο ψήσιμο.

Μπορούμε να τα ψήσουμε και σκέτα στο σχαροτηγανο ή τηγάνι αντικολλητικό για 4-5 λεπτά από την κάθε πλευρά και στη συνέχεια για 10 λεπτά στους 220 στον φούρνο στον αέρα.

