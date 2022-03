Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι για Μαριούπολη: θα “πληρώσουν” οι Ρώσοι πιλότοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος για την δραματική κατάσταση στην πόλη, την πορεία των συνομιλιών με την Ρωσία και τι διαμήνυσε στους πιλότους των ρωσικών βομβαρδιστικών.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είπε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου είναι δύσκολες και ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, αλλά συμπλήρωσε ότι «βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά».

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι περίπου 100.000 κάτοικοι βρίσκονται στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Διεμήνυσε δε ότι οι πιλότοι της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι δρουν στη χώρα του, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, θα «λογοδοτήσουν».

«Θα το πληρώσετε, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Σήμερα ή αύριο, δεν έχει και τόση σημασία. Το σημαντικό είναι πως είναι αναπόδραστο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον πιλότο ρωσικού μαχητικού που καταρρίφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη, λέγοντας «αυτό θα συμβεί σε όποιον σκοτώνει τον λαό μας, τον ειρηνικό λαό μας στην ειρηνική χώρα μας. Οι Ρώσοι πιλότοι μοιάζουν να μην αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των διαταγών που εκτελούν. Το να σκοτώνεις άμαχους είναι έγκλημα».

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας διατείνεται ότι οι δυνάμεις της έχουν καταρρίψει περίπου 100 ρωσικά μαχητικά και βομβαρδιστικά από την έναρξη της εισβολής, πριν από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες.