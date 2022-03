Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σε Άλκη Καμπανού θα μετονομαστεί η οδός όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος

Με αίτημα του Α.Σ. Άρη, αλλάζει όνομα η οδός Γαζή στη Θεσσαλονίκη .Τι δήλωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Την έγκριση ώστε να μετονομαστεί η οδός Θ. Γαζή, στην περιοχή Χαριλάου, σε Άλκη Καμπανού, στη μνήμη του 19χρονου φοιτητή που έχασε τη ζωή του την 1η Φεβρουαρίου σε δολοφονική επίθεση με οπαδικά κίνητρα, έδωσε η Επιτροπή Ονοματοθεσίας – Μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών του δήμου Θεσσαλονίκης στη σημερινή της συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Πέτρος Λεκάκης δήλωσε πως «από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε ως δημοτικό συμβούλιο πως θα πρέπει να τιμηθεί η μνήμη του παιδιού που δολοφονήθηκε σε οπαδικό χτύπημα και ο θάνατός του συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως δήμος Θεσσαλονίκης ώστε να μείνει ζωντανή η μνήμη του Άλκη και ο συγκεκριμένος δρόμος να μας θυμίζει πως παρόμοιο περιστατικό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά».

Το αίτημα για μετονομασία της οδού είχε κατατεθεί από τον Α.Σ. Άρη, που μέσω επιστολής προς τον δήμο Θεσσαλονίκης ζητούσε τη μετονομασία της οδού αλλά και την τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος.

Για την αναθηματική πλάκα έχει δοθεί εντολή από το δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου προς τη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού για το σημείο όπου θα τοποθετηθεί. Σύμφωνα με την εισήγηση, θα μπει επί της οικοδομής όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Άλκης, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας και τα έξοδα θα καλυφθούν από τον Ερασιτέχνη Άρη.

πηγή: thestival.gr

