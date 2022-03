Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα - Ο ένοικος έκαιγε χαρτιά για να ζεσταθεί! (βίντεο)

“Συναγερμός” για περιοίκους και πυροσβέστες από την εξάπλωση της φωτιάς στην πολυκατοικία, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν διαμέρισμα του τρίτου ορόφου τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:00, στον τελευταίο όροφο της τριώροφης πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Αρναίας, στον Εύοσμο.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς ο ένοικος του διαμερίσματος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από ένα χαρτί κουζίνας το οποίο επιχείρησε να κάψει, για να ζεσταθεί, όπως κάνει κάθε μέρα όπως ανέφερε, καθώς δεν έχει θέρμανση στο σπίτι του.

Προσπάθησε να σβήσει μόνος του την φωτιά, με έναν κουβά νερό, ωστόσο δεν τα κατάφερε και όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά είναι εκτός ελέγχου βγήκε από το διαμέρισμα και ζήτησε βοήθεια.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα καίει χαρτιά και ανοίγει το «γκαζάκι» προκειμένου να ζεσταθεί, καθώς δεν έχει θέρμανση και τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν.

