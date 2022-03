Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία – Σιτηρά: Κάθε μέρα και δυσκολότερη η κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνη ελπίδα για βελτίωση της κατάστασης ο τερματισμός του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας.

Ο νέος υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας Μίκολα Σόλσκι δήλωσε σήμερα ότι η δυνατότητα της χώρας του να εξάγει σιτηρά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και η κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο αν τελειώσει ο πόλεμος με την Ρωσία.

Μιλώντας σε τηλεοπτική ενημέρωση ο ίδιος είπε ότι η Ουκρανία, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, θα εξήγαγε υπό κανονικές συνθήκες 4 με 5 τόνους σιτηρά τον μήνα, ένας όγκος που έχει μειωθεί σε μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τόνους.

"Ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές είναι άμεσος, δραματικός και μεγάλος. Και συνεχίζεται. Κάθε μέρα η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη", δήλωσε ο υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Κρήτη: Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

ΑΕΚ: Έσπασαν πούλμαν των ακαδημιών της