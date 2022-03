Κόσμος

Πεσκόφ κατά ΗΠΑ: δεν θα αποφασίσει ο Μπάιντεν τον πρόεδρο της Ρωσίας

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας με δηλώσεις - "πυρά" εκατέρωθεν.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου απέρριψε σήμερα το σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», λέγοντας πως οι Ρώσοι επιλέγουν ποιος θα είναι ο ηγέτης τους.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχόλιο του Μπάιντεν, ο εκπρόσωπος τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στο Reuters:

«Δεν εναπόκειται στον Μπάιντεν να αποφασίσει. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εκλέγεται από τους Ρώσους».

Νωρίτερα, σχετικά με τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, διευκρινίσεις έδωσε και ο Λευκός Οίκος.

Πιο συγκεκριμένα, Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν κάλεσε για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, όταν είπε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία ούτε για αλλαγή καθεστώτος», επισήμανε ο αξιωματούχος, μετά την ομιλία Μπάιντεν στη Βαρσοβία.

