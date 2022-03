Οικονομία

ΥΠΟΙΚ – Κορονοϊός: Δωρεές πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ

Αξιοποιήθηκαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από δωρεές σε ειδικό λογαριασμό από το υπουργείο Οικονομικών.

Την άνοιξη του 2020, με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος ο ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση δωρεών προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού. Χάρη στην ανταπόκριση πάνω από 450 πολιτών και επιχειρήσεων, στον λογαριασμό συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.503.250 ευρώ.

Την περασμένη Τετάρτη, 23 Μαρτίου, σε εφαρμογή των τριών σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με θέμα «Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 842/Β΄/22.02.22) και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), ολοκληρώθηκε η καταβολή συνολικά 675.568 ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό για την ενίσχυση τριών σημαντικών δράσεων:

1η Δράση: 420.318 ευρώ διατέθηκαν σε προγράμματα που θα υλοποιήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», χρηματοδοτώντας:

α) με προϋπολογισμό 376.428 ευρώ, την αγορά και τον εξοπλισμό ρυμουλκούμενης ιατρικής μονάδας, με δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες τόσο σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας όσο και σε ευάλωτο πληθυσμό. Η μονάδα θα πληροί τις προδιαγραφές πιστοποίησης και θα λειτουργεί ως πολυ-ιατρείο αντί-COVID, προκειμένου να συνδράμει στην αποφόρτιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και

β) με προϋπολογισμό 43.890 ευρώ, ένα ετήσιο πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού, το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα υλοποιηθεί μέσω κινητής ιατρικής μονάδας που διαθέτει το Χαμόγελο του Παιδιού.

2η Δράση: 104.250 ευρώ διατέθηκαν στους «Γιατρούς του Κόσμου» για τρία προγράμματα διάρκειας 6 μηνών, που αφορούν:

α) με προϋπολογισμό 24.245 ευρώ, την προώθηση της αναγκαιότητας εμβολιασμού και ανοσοποίησης έναντι του κορονοϊού,

β) με προϋπολογισμό 46.505 ευρώ, την παροχή φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας και

γ) με προϋπολογισμό 33.500 ευρώ, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της χώρας, παρέχοντας υποστήριξη τόσο στους ωφελούμενους πολίτες όσο και στο προσωπικό πρώτης γραμμής που υπηρετεί σε αυτές.

3η Δράση: 151.000 ευρώ διατέθηκαν για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και υπερωριακής αποζημίωσης 50 νοσηλευτών και νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο συνδρομής τους στην Επιχείρηση «Ελευθερία» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4790/2021.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτική απολογιστική έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση της ληφθείσας ενίσχυσης, για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ, προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια των 17 ασθενοφόρων οχημάτων που θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες, εξαιτίας της πανδημίας, ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ποσό στον ειδικό λογαριασμό που έχει προβλεφθεί για την εν λόγω δράση ανέρχεται σε 1.230.000 ευρώ.

Τη χρηματοδότηση των τεσσάρων παραπάνω δράσεων, συνολικού ύψους 1.905.568 ευρώ, θα ακολουθήσει η διάθεση των υπόλοιπων δωρεών, ύψους – αυτή τη στιγμή – 597.682 ευρώ, σε επιπρόσθετες, στοχευμένες δράσεις άσκησης κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες δημόσια θα ανακοινωθούν.

Η ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων στο κάλεσμα για προσφορά απέδειξε ότι οι Έλληνες είναι δυναμικά παρόντες στη μάχη, ενωμένοι και αλληλέγγυοι: οι πόροι που διέθεσαν επιστρέφουν στην κοινωνία, καλύπτουν ανάγκες σημαντικές, αξιοποιούνται με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία.

