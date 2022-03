Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Λισαβόνα: Τιμήθηκε με το Χρυσό Κλειδί της πόλης

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σειρά σημαντικών επαφών, μεταξύ των οποίων και με τον Πορτογάλο ομόλογο της.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Πορτογαλία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετέβη χθες στο δημαρχείο της Λισσαβόνας, όπου της επιδόθηκε από τον δήμαρχο Carlos Moedas το Χρυσό Κλειδί της πόλης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Ίδρυμα Έρευνας κατά του Καρκίνου Champalimaud, όπου την υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Marcelο Rebelo de Sousa και η επικεφαλής του Ιδρύματος Leonor Beleza. Η κ. Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του καινοτόμου κέντρου, συνομίλησε με ερευνητές και ενημερώθηκε για την επιστημονική έρευνα και τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Ακολούθησε συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με την υπουργό Επικρατείας και Προεδρίας της πορτογαλικής κυβέρνησης Mariana Vieira da Silva στην πρωθυπουργική κατοικία και γεύμα εργασίας.

Αργότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας Marcelο Rebelo de Sousa και τον δήμαρχο Carlos Moedas, περιηγήθηκε με τραμ στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας. Αμέσως μετά ξεναγήθηκε στη συλλογή «Tavora Sequeira Pinto» στο Μουσείο της Ανατολής.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε ακόμη, μαζί με το δήμαρχο της Λισαβόνας, την περιοχή Chelas, η οποία αναμορφώθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και προσφέρει κοινωνική στέγαση για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Εκεί συνομίλησε με κατοίκους και ξεναγήθηκε στην κοινοτική βιβλιοθήκη Marvila.

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίωνα.

