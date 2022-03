Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη μετά τη σύλληψη (βίντεο)

Το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των τριών παιδιών που πέθαναν αιφνίδια στην Πάτρα και ανέφερε πως διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του.

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που συνεχώς έρχονται στο φως για τα 3 νεκρά παιδιά στην Πάτρα.

Αποκάλυψε πως ήταν παρών σε 3 από τα επεισόδια της 9χρονης Τζωρτζίνας και πως φοβάται πως "χρησιμοποιήθηκε" από τη σύζυγό του ως άλλοθι.

Τώρα, όπως δηλώνει, αρχίζει να συνθέτει το παζλ της υπόθεσης και εκείνος.

Μάλιστα, πληροφορήθηκε και την απόλυσή του από την εργασία του.

