Αποκάλυψη ΑΝΤ1: “Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να κάνουμε κακό στον Μάνο Δασκαλάκη”

Άνδρας που εργάζεται στην φύλαξη υψηλών προσώπων μιλά για τις συναντήσεις του με την κατηγορούμενη και όσα του είπε για τον πατέρα των παιδιών της και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί και δημιουργεί νέες αντιδράσεις και ερωτήματα για την Ρούλα Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της, έκανε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη μίλησε ένας άνδρας που εργάζεται ως ασφάλεια υψηλών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου τον προσέγγισε και ζήτησε προστασία, καθώς δεχόταν απειλές.

Ο άνδρας, που μίλησε υπό τον όρο της προφύλαξης της ανωνυμίας του, σημείωσε ότι προτίθεται να καταθέσει στις Αρχές για όλα όσα γνωρίζει και αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ακόμη πως η Ρούλα Πισπιρίγκου τον ρώτησε εάν έχει κάποιον γνωστό στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ώστε να μάθει για την πρόοδο στην έρευνα για τον θάνατο της κόρης της, για τον οποίο πλέον είναι κατηγορούμενη, ενώ ρώτησε και εάν ισχύει πως όποιος οδηγείται για κατάθεση – ανάκριση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών “σπάει” μέσα σε 15 λεπτά της ώρας.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ακόμη πως στο δεύτερο ραντεβού που είχε με την Ρούλα Πισπιρίγκου, η κατηγορούμενη ως παιδοκτόνος, του ζήτησε να βρει έναν άνθρωπο «για να κάνει κακό στον άνδρα της, να του επιτεθεί και να τον τραυματίσει, ώστε να μην μπορεί να εργαστεί και να βιοποριστεί στην Αθήνα και έτσι να αναγκαστεί να γυρίσει στην Πάτρα».

Όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, της απάντησε πως δεν γνωρίζει τέτοιους ανθρώπους και ότι η δουλειά του είναι να προστατεύει ανθρώπους από τέτοιους κινδύνους.

Ακόμη, αίσθηση προκαλούν όσα μετέφερε ο άνδρας ότι του είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον πατέρα των τριών νεκρών σήμερα παιδιών τους, Μάνο Δασκαλάκη, αποδίδοντας σε εκείνη την φράση «αν “πέσω” σε αυτήν την υπόθεση, θα τον πάρω μαζί μου»

«Πιστεύω ότι ο Μάνος κάτι γνωρίζει», ανέφερε στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο άνδρας, ενώ ερωτηθείς για την εικόνα που αποκόμισε από τις επαφές του με την Ρούλα Πισπιρίγκου απάντησε πως η γυναίκα «είχε πλήρη γνώση της κατάστασης, ήταν πλήρως συνειδητοποιημένη και ήρεμη. Δεν ήταν άνθρωπος που είχε χάσει τρία παιδιά. Είδα έναν άνθρωπο που δεν φοβάται, δεν είχε αίσθηση κινδύνου».

