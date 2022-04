Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ακόμα ένας δημοσιογράφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα πριν από 38 μέρες.

Ο 40χρονος πολεμικός φωτορεπόρτερ Μακς Λέβιν σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά κοντά στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η ουκρανική εισαγγελία.

Ο Μακς Λεβίν εξαφανίστηκε στις 13 Μαρτίου ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ. H σορός του βρέθηκε χθες από την ουκρανική αστυνομία στο χωριό Huta-Mezhyhirska.

Όπως μεταδίδει το SkyNews, σύμφωνα με έναν από τους εργοδότες του, ο ιστότοπος LB, ο Maks Levin είχε κατευθυνθεί στην περιοχή μαζί με άλλον έναν δημοσιογράφο, τον Αλεξέι Τσερνίσοφ. Η τύχη του Τσερνίσοφ παραμένει άγνωστη.

Τουλάχιστον οκτώ δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα πριν από 38 μέρες.

Ukrainian journalist Max Levin witnessed the siege of Ilovaisk, where almost 1000 Ukrainian fighters died in 2014.



Eight years later he was killed on the outskirts of Kyiv.



Still can’t believe it’s true.



Rest in peace, my friend?? pic.twitter.com/igwAsqxdqd