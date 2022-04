Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εισαγγελική έρευνα για Ίριδα και Μαλένα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας με την εισαγγελέα να διατάσσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών.

Εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου των τριών κοριτσιών από την Πάτρα με τη μητέρα τους Ρούλα Πισπιρίγκου να απολογείται στην Ανακτρίτρια.

Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, οι δικογραφίες για τους θανάτους των δύο κοριτσιών περνούν στα χέρια δύο εισαγγελέων οι οποίοι θα διενεργήσουν κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση με εντολή η έρευνα να ολοκληρωθεί τάχιστα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες η εντολή είναι η έρευνα να ολοκληρωθεί τάχιστα προκειμένου να χυθεί άπλετο φως και στις δύο αυτές υποθέσεις οι οποίες είχαν τεθεί στο αρχείο. Οι δυο εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνάς τους αναμένεται να κάνουν φύλλο και φτερό τους ιατρικούς φακέλους των δυο παιδιών, όπως και να καλέσουν για κατάθεση τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που ενεπλάκησαν στις δυο υποθέσεις.

