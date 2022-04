Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: μήνυση για ψευδή κατάθεση και στον δεύτερο καταγγέλλοντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η πολυήμερη κατάθεση του δεύτερου καταγγέλλοντα στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη.

Για ψευδή κατάθεση εγκαλεί ο κατηγορούμενος ενώπιον του ΜΟΔ για βαριές πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος τριών ανηλίκων αγοριών και ενός νεαρού άνδρα, Δημήτρης Λιγνάδης τον δεύτερο άντρα που καταγγέλλει βιασμό του, το 2015 οπότε ήταν ανήλικος, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την πολυήμερη κατάθεση του στο δικαστήριο

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του νεαρού άντρα, Αιγυπτιακής καταγωγής, η πλευρά του κατηγορούμενου υπέβαλε μήνυση για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, ενέργεια στην οποία είχε προβεί και σε βάρος του πρώτου μάρτυρα μετά την κατάθεση του στο δικαστήριο για τον βιασμό που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα που κατέθεσε η πλευρά του σκηνοθέτη-ηθοποιού κατά την προηγούμενη συνεδρίαση για παράδοση στο δικαστήριο του κινητού τού φερόμενου ως θύματος ώστε να εντοπιστούν οι επικοινωνίες του από την έναρξη της δίκης και μετά. Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης για βιασμό κατά συρροή και δεν τίθεται θέμα έρευνας σε βάρος του μάρτυρα.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ο Μάνος Δασκαλάκης και η σύγκρουση των ιατροδικαστών

Moody's: Η Ρωσία ίσως είναι σε καθεστώς στάσης πληρωμών

Το Τσεσμέ ξανά στην ανατολική Μεσόγειο