Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ορίστηκε η ιατροδικαστής για την έρευνα στον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ορίστηκε ιατροδικαστής μετά από αίτημα της ανακρίτριας για να συνδράμει στις έρευνες για την υπόθεση θανάτου της Τζωρτζίνας.

Επιστήμονας με εξειδικευμένες γνώσεις θα συνδράμει στο έργο της κύριας ανάκρισης που διενεργεί η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, για την οποία κατηγορείται η προσωρινά κρατούμενη μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Μετά από αίτημα της κ. Σαλάπα για ορισμό ειδικού επιστήμονα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Μαρία Γκανέ, που βάσει του νόμου έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, όρισε την Χαρά Σπηλιοπούλου, καθηγήτρια, διευθύντρια του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, να συνεπικουρήσει την έρευνα σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για την ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων κομβικής σημασίας.

Στο αίτημα που υπέβαλε η 18η Τακτική Ανακρίτρια προς την Εισαγγελία Εφετών, όπως ορίζεται από την Ποινική Δικονομία, υπογραμμίζεται πως απαιτείται ειδικός επιστήμονας επί θεμάτων ιατροδικαστικής ο οποίος θα μπορούσε να επισημάνει στη δικαστική λειτουργό περαιτέρω ενέργειες που θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αίτημα αναφέρονται τα εξής: «Λαμβανομένου υπόψη του τρόπου που φέρεται ότι τελέστηκε το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και δει μέσω της χρήσης φαρμακευτικής δραστικής ουσίας που άφησε το αποτύπωμά της στο μεταθανάτιο αίμα της ανήλικης παθούσας όπως προκύπτει από τις εξειδικευμένες ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, κατά τη γνώμη μας ο ειδικός επιστήμων επί θεμάτων ιατροδικαστικής, αφού λάβει γνώση του ιατρικού φακέλου της παθούσας καθώς και των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έλαβαν χώρα μετά το θάνατό της, ενδεχομένως να μας επισημάνει ή να μας συστήσει περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τις οποίες μόνο αν μας τις καταστήσει γνωστές πρόσωπο με ειδικές γνώσεις επί της ιατροδικαστικής επιστήμης, εμείς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ενδεδειγμένες ανακριτικές πράξεις για την περαιτέρω διαλεύκανση της αξιόποινης πράξης που διερευνούμε».

Η Εισαγγελία Εφετών προχώρησε άμεσα στην πράξη ορισμού της κυρίας Σπηλιοπούλου στο ανακριτικό αίτημα με έκδοση πράξης ορισμού ειδικού επιστήμονα, καθώς κρίθηκε πως η συνδρομή της θα υποβοηθήσει το έργο της κυρίας Σαλάπα στην υπόθεση που χαρακτηρίζεται μεγάλης σπουδαιότητας.

Η κυρία Σπηλιοπούλου με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία έχει δεκάδες φορές βρεθεί στην πρώτη γραμμή μεγάλων γεγονότων που απαιτούν ταυτοποίηση και διερεύνηση θανάτων, όπως εκείνοι από την ολέθρια φωτιά στο Μάτι είτε άλλων ως συνέπεια εγκληματικών ενεργειών.

Πριν λίγες ημέρες η επιστήμονας έδωσε κατάθεση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την υπόθεση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά, η παρουσία της οποίας στον χώρο του εγκλήματος βοήθησε τα μέγιστα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

