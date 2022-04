Οικονομία

Γεωργιάδης: Οι τιμές στα αμνοερίφια είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που περιμέναμε

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επικεφαλής κλιμακίου, βρέθηκε το πρωί στη Βαρβάκειο αγορά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την Βαρβάκειο αγορά και σε αποκλειστικές του δηλώσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι, «Ελέγχους κάνουμε σήμερα παντού. Χθες πήγαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το πρωί κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης πήγε στην αγορά του Ρέντη και έκανε ελέγχους στις τιμές. Τώρα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Αναγνωστόπουλο βρισκόμαστε στη Βαρβάκειο και βλέπουμε επίσης τις τιμές.

Όπως βλέπετε οι τιμές – και θέλω να συγχαρώ τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με τον οποίο συνεργαστήκαμε – πετύχαμε ναι είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που περιμέναμε. Όλοι μιλάγανε για 15 – 16 ευρώ και όπως βλέπετε οι τιμές ξεκινάνε από τα 8 ευρώ και φτάνουν στα 12 -14 ευρώ το καλύτερο αρνί. Άρα πήγαμε πολύ κάτω από τις προβλέψεις, σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες, με πολύ δουλειά και πολλούς ελέγχους».





