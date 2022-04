Κοινωνία

Πάσχα: Μαζική έξοδος από την Αττική

Πάσχα στο χωριό μετά από δύο χρόνια. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι Αθηναίοι το κλεινό άστυ. Τα μέτρα της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο.

Κορυφώνεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου. Σύμφωνα τους ακτοπλόους η πληρότητα στα πρωινά δρομολόγια της Μ.Πέμπτης και της Μ.Παρασκευής είναι 100%. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, 17 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει και σήμερα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών ενώ συστήνει σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να είναι μία ώρα νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του πλοίου λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους. Χθες Μ.Τετάρτη 20/04 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν για διάφορα νησιά του Αιγαίου 14.760 επιβάτες, 2.649 ΙΧ οχήματα, 575 φορτηγά και 394 δίκυκλα.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 26 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν 5.459 επιβάτες,949 ΙΧ οχήματα,40 φορτηγά και 148 δίκυκλα. Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 13 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 4.916 επιβάτες, 1.493 ΙΧ οχήματα, 92 φορτηγά και 92 δίκυκλα. Από το Λαύριο έγιναν 7 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 1.743 επιβάτες 482 ΙΧ οχήματα 45 φορτηγά και 26 δίκυκλα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

«Η συνετή οδήγηση αποτελεί το “διαβατήριο” για ασφαλή μετάβαση και επιστροφή των πολιτών από τον τόπο προορισμού τους για την εορταστική περίοδο. Η Τροχαία θα είναι συνεχώς δίπλα στους εκδρομείς υλοποιώντας, από την περασμένη Παρασκευή, το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενόψει του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς». Αυτό τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Σπύρος Λάσκος.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις δράσεις της Τροχαίας Αττικής, επισημαίνει: «Λαμβάνουμε αυξημένα μέτρα στο εθνικό δίκτυο, στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς και στους σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, Κηφισού και Λιοσίων, για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας που εγκαταλείπουν την Αττική, αλλά και όσων κινούνται στο αστικό οδικό δίκτυο».

Και συνέχισε: «Για τον σκοπό αυτό, περιπολικά και αστυνομικές μηχανές περιπολούν συνεχώς, προκειμένου να καταστεί ασφαλές το οδικό περιβάλλον. Παράλληλα, διενεργούνται και τροχονομικοί έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στις επικίνδυνες παραβάσεις όπως αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας και κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης».

Οι συμβουλές του έμπειρου διοικητή της Τροχαίας Αττικής προς τους οδηγούς, είναι οι εξής: «Να οδηγούν ιδιαίτερα προσεκτικά, να ελέγχουν την κατάσταση των οχημάτων τους πριν να ταξιδέψουν, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο σεβασμό και στους άλλους οδηγούς. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με το Άγιο Φως να φωτίζει τις διαδρομές μας».

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ στο οδικό δίκτυο

Ο σχεδιασμός των μέτρων της ΕΛ.ΑΣ σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, περιλαμβάνει ειδικότερα:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρουσία τροχονόμων στα διόδια για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε περίπτωση που θα είναι αναγκαία η ευρεία πληροφόρησή τους για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

