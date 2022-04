Life

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς ανοίγει τις πύλες της

Ανοίγει τις πύλες της η 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για τους λάτρεις των λουλουδιών, των φυτών, της Άνοιξης, των χρωμάτων και των αρωμάτων.

Λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν για να ανοίξει τις πύλες της η φετινή, 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς και να καλωσορίσει τους λάτρεις των λουλουδιών, των φυτών, της Άνοιξης, των χρωμάτων και των αρωμάτων.

Από τις 27 Απριλίου και για 19 ημέρες έως τις 15 Μαΐου, το ιστορικό Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος Δημ. Ζωμόπουλος» θα φιλοξενήσει σε 20 στρέμματα, 70 παραγωγούς και εκθέτες, οι οποίοι θα υποδέχονται τους επισκέπτες με περισσότερα από 2.000 είδη φυτών και λουλουδιών. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 28 Απριλίου στις 20.00.

Γιώργος Θωμάκος: Γιορτάζουμε την αναγέννηση της Φύσης

Στον χαιρετισμό του λίγο πριν την έναρξη της Έκθεσης, ο δήμαρχος Κηφισιάς σημειώνει: «Η Ανθοκομική Έκθεσή μας στο Ιστορικό Άλσος Κηφισιάς “Δήμαρχος Δημ. Ζωμόπουλος” είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Δήμου μας.

Εδώ, γιορτάζουμε με αισιοδοξία, την αναγέννηση της Φύσης, ανοίγοντας δρόμους για να χρωματίσουμε τις ζωές μας με χαρά κι ελπίδα για το αύριο. Εδώ δεν θα βρείτε μόνον ποιοτικά προϊόντα σε συμφέρουσες τιμές, αλλά νέες γνώσεις και προτάσεις για “κήπους ευεξίας” και την κλιματική αλλαγή.

Στηρίζουμε μαζί σας, τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες παραγωγούς που εκθέτουν για άλλη μια χρονιά τα χιλιάδες προϊόντα της ανθοκομίας και της κηπευτικής.

Χρήστος Λαχανάς: Κάθε χρόνο η Έκθεση γίνεται πιο δυναμική

Στον δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Ανθοκομικής Έκθεσης, Χρήστος Λαχανάς, δηλώνει:

"Έχω την τιμή να αναλαμβάνω για πρώτη φορά την προεδρία της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς. Της μεγαλύτερης και ιστορικότερης έκθεσης της Ελληνικής Ανθοκομίας και της σημαντικότερης εκδήλωσης του Δήμου Κηφισιάς.

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς όχι μόνο άντεξε όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά κάθε χρόνο γίνεται πιο δυναμική, γιατί κοιτάζει πάντα μπροστά και φέρνει λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.

Μια επίσκεψη στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, εκτός από την αγορά των καλύτερων φυτών της εποχής, ο επισκέπτης απολαμβάνει μια συνολική εμπειρία για τη σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τη φύση.

Σας καλωσορίζω σε μια γιορτή των αισθήσεων, σε μια στάση ζωής πιο κοντά στο περιβάλλον και σε ένα πεδίο συνεργασίας προοδευτικών ανθρώπων, φορέων και εταιρειών.

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς μας καλεί «Να κάνουμε τη φύση σπίτι μας». Στη διάθεση των επισκεπτών θα βρίσκονται:

Εξειδικευμένοι γεωπόνοι οι οποίοι θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα φτιάξουμε τον κήπο μας ή το μπαλκόνι μας.

Το Εκθεσιακό Τμήμα της έκθεσης όπου ένδεκα αρχιτέκτονες τοπίου έχουν σχεδιάσει ένδεκα Κήπους Ευεξίας, οι οποίοι προσφέρουν την ομορφιά και αρμονία της φύσης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της έκθεσης για Σχολεία με τίτλο «ΑΛΛΑΖΩ ΑΛΛΑ ΖΩ» και με αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή.

Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι 10.00 – 22.00. Η είσοδος είναι δωρεάν τις καθημερινές από το πρωί έως τις 16:00 και υπάρχει εισιτήριο 1,5 ευρώ για μετά τις 16.00 και τα Σαββατοκύριακα.

Ας υποδεχθούμε όλοι τη φετινή Άνοιξη με τη μοναδική διάθεση που μας φέρνει το ονειρικό σκηνικό της 68ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς".

