Life

Πρίγκιπας Λούι: Οι φωτογραφίες για τα γενέθλιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως και στα άλλα δύο παιδιά της, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ γιορτάζει τα γενέθλιά του Λούι με φωτογραφίες του.

Νέες φωτογραφίες του πρίγκιπα Λούι ανάρτησε η Κέιτ Μίντλετον, με αφορμή τα γενέθλιά του, σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου.

Στις φωτογραφίες, που η ίδια η Δούκισσα του Κέιμπριτζ τράβηξε, φαίνεται ο 4χρονος πλέον Λούι να παίζει στην παραλία του Νορφοκ ( Norfolk), κρατώντας μία μπάλα του κρίκετ.

Ο πρίγκιπας Λούι, πέμπτος διάδοχος του θρόνου, γεννήθηκε στο νοσοκομείο St Mary's στις 23 Απριλίου 2018. Είναι το τρίτο παιδί του Γούιλιαμ και της Κέιτ.

4 years old tomorrow!



?? The Duchess pic.twitter.com/H5AQoZYibW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2022

Eιδήσεις σήμερα:

Standard & Poor's: Αναβάθμιση στο αξιόχρεο της Ελλάδας

ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής σημάδεψε περαστικούς (εικόνες)

Άγιος Φως: Από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα με ειδική πτήση