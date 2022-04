Οικονομία

Ουκρανία - Πετρέλαιο: Η ΕΕ ετοιμάζει “έξυπνες κυρώσεις” στην Ρωσία

Τι αναφέρει ο Βάλντις Ντρομπρόβσκις για το πετρέλαιο που εξάγει η Ρωσία και τις κυρώσεις που ετοιμάζεται να υιοθετήσει η Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή «έξυπνων κυρώσεων» στο πετρέλαιο που εισάγει από τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις που δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο η βρετανική εφημερίδα The Times.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έκτο πακέτο κυρώσεων κι ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε είναι να επιβάλλουμε εμπάργκο κάποιας μορφής στο (ρωσικό) πετρέλαιο. Όταν θα προχωρήσουμε στην επιβολή των κυρώσεων, πρέπει να το κάνουμε κατά τρόπο που θα μεγιστοποιεί την πίεση στη Ρωσία ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιεί τις παράπλευρες απώλειες στη δική μας πλευρά», είπε ο κ. Ντομπρόβσκις στους Τάιμς του Λονδίνου.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν διευκρίνισε πως οι λεπτομέρειες για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό αργό δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί οριστικά, όμως αναμένεται να συμπεριλάβουν τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης των ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό πετρέλαιο ή την επιβολή δασμών πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου τιμών.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Ευρώπης. Η ΕΕ εισήγαγε το 26% του αργού που κατανάλωσε το 2020 από την Ρωσία.

Η Ουκρανία και ορισμένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ανάμεσά τους η Πολωνία και η Λιθουανία, απαιτούν να επιβληθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο της Ρωσίας. Όμως άλλα κράτη μέλη, ανάμεσά τους η Γερμανία και η Ουγγαρία, εναντιώνονται στην επιβολή εμπάργκο άμεσα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και υποπροϊόντων του αντιπροσώπευαν πάνω από το ένα τρίτο των προσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές πέρυσι. Επί του παρόντος, η Ευρώπη δαπανά περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για την αγορά αργού και διυλισμένων προϊόντων από τη Ρωσία, περίπου 400 εκατ. δολάρια την ημέρα για ρωσικό αέριο, και περί τα 25 εκατ. δολάρια την ημέρα για άνθρακα, κατά υπολογισμούς του ινστιτούτου μελετών Bruegel.

