Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Σημαντικά θέματα τίθενται επί τάπητος, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

– Ανακοίνωση Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρωθυπουργό

– Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη για την κατάσταση και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου, β) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τα επιχειρηματικά πάρκα

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη δικαστική αστυνομία

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2019/899 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη και την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη του νομοσχεδίου για το εθνικό σύστημα επιτροπείας και το πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

– Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.

