Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς και οι “Κήποι Ευεξίας”

Άνοιξε και επισήμως τις πύλες της η “γιορτή των λουλουδιών” στην Κηφισιά, με πολλά χρώματα και αρώματα, ποικίλες εκδηλώσεις και καινοτόμες προτάσεις.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν, στο Άλσος «Δημήτρης Ζωμόπουλος», ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και ο Πρόεδρος της Ανθοκομικής Έκθεσης Χρήστος Λαχανάς με θέμα την «68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς», αναπτύσσοντας τον σχεδιασμό της φετινής έκθεσης, που αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή της Κηφισιάς και κορυφαία διοργάνωση στο χώρο της ανθοκομίας.

Ο κ. Θωμάκος τόνισε ότι η Ανθοκομική ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες παρόμοιες εκθέσεις: «Ανθοκομικές υπάρχουν πολλές της Κηφισιάς όμως, είναι μία». Σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή μίλησε για την πρώτη έκθεση το 1896 προσθέτοντας ωστόσο ότι η σημερινή της αρίθμηση αποτελεί συνέχεια αυτής που υιοθετήθηκε τα μέσα της δεκαετίας του 50. Η Ανθοκομική άντεξε ακόμα και τα δύο χρόνια των περιορισμών του κορονοιού, αφού έλαβε σχετική άδεια και λειτούργησε κανονικά. Η έκθεση κάθε χρόνο στηρίζει και ενισχύει τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες Παραγωγούς. Επί προσθέτως προσφέρει αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέτος εστιάζει στην κλιματική αλλαγή.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» Χρήστος Λαχανάς μίλησε για την τιμή που του γίνεται να αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία της Ανθοκομικής. Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, το Δ.Σ. της Ανθοκομικής και όλους τους συνεργάτες του για την βοήθειά τους. Συνέχισε τονίζοντας ότι οι εκθέσεις των δύο τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει υψηλού επιπέδου προσδοκίες στους επισκέπτες τις οποίες οφείλουμε να ικανοποιήσουμε.

Για το θεματικό Πάρκο στο Άλσος Κηφισιάς με θέμα: «ΚΗΠΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ» μίλησε η Αρχιτέκτονας Τοπίου Ελίνα Κατσίκα. Ακολούθως, ξενάγησε τους δημοσιογράφους στους 11 κήπους Ευεξίας που μπορούν να προσφέρουν σωματική και ψυχική υγεία στον άνθρωπο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Γεωργαντά.

Η έκθεση λειτουργεί από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 10.00 το βράδυ έως τις 15 Μαΐου.

Η είσοδος είναι δωρεάν τις καθημερινές από το πρωί έως τις 16:00.

Εισιτήριο 1,5 ευρώ θα ισχύει για μετά τις 16.00 και τα Σαββατοκύριακα.

