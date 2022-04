Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Παλάσιος σάρωσε τα βραβεία της Super League (εικόνες)

Σαρώνει στις ατομικές διακρίσεις ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Τι δήλωσε ο Αργεντίνος εξτρέμ μετά τις βραβεύσεις του.

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος συνεχίζει να σαρώνει τις ατομικές διακρίσεις την εφετινή σεζόν, καθώς την Παρασκευή (29/4) παρέλαβε τρία... μαζεμένα βραβεία.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού παρέλαβε με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη, το βραβείο για το καλύτερο γκολ (Best Goal) της 26ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου (το δεύτερο κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι), ενώ τιμήθηκε κι ως καλύτερος παίκτης (Player of the Month) για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα βραβεία. Θα συνεχίσω να προσφέρω στην ομάδα μου. Ευχαριστώ όλους, όσοι με ψήφισαν» ήταν το σχόλιο του 30χρονου μεσοεπιθετικού στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, αμέσως μετά τις βραβεύσεις του.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

