Παναθηναϊκός - Σίβα: Θα τα δώσουμε όλα για το πρωτάθλημα

Στην Αθήνα έφτασε το νέο απόκτημα των "πρασίνων" προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό.



Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (1/05), ο Πέιτον Σίβα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Το τελευταίο απόκτημα των «πρασίνων» δεν έκρυψε την ικναοποίησή του που θα συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους», παραδέχθηκε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν οι συζητήσεις που είχε με τον Ρικ Πιτίνο και δήλωσε πανέτοιμος για να βοηθήσει.

Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ τόνισε στις δηλώσεις του:

Για το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού:

«Μίλησα τηλεφωνικά με τον προπονητή της ομάδας. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ για να παίξω. Γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα για το σύλλογο, με τον οποίο έχουμε παίξει αντίπαλοι στην Euroleague. Στόχος μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ίσως και περισσότερα πράγματα».

Για το αν είναι έτοιμος να καλύψει το κενό στη θέση του πλέι μέικερ:

«Θα τα δώσω όλα. Ο προπονητής με ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια για το τί περιμένει από εμένα. Να κάνω αυτά που ξέρω και μπορώ. Να οργανώσω το παιχνίδι της ομάδας, να εντάξω τους συμπαίκτες μου σε αυτό και να παίξω ορθολογικά στο παρκέ».

Για το εάν μίλησε με τον Ρικ Πιτίνο:

«Μίλησα μαζί του πριν μπω στο αεροπλάνο. Μου ανέφερε για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, για τα ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, για το πόσο πολύ αγαπά την Αθήνα και με συμβούλεψε να είμαι απλά ο εαυτός μου. Οπότε, ανυπομονώ να ξεκινήσω.»

Για το αν στο παρελθόν είχε βρεθεί κοντά στο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό:

«Υπήρχε η ευκαιρία με τον κόουτς Πιτίνο, αλλά τότε ήθελε έναν παίκτη σε διαφορετικό ρόλο και έτσι δεν είχα την ευκαιρία να παίξω εδώ νωρίτερα. Όπως είπα και πριν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.»

Για τον κόσμο του «τριφυλλιού»:

«Όσες φορές έπαιξα στο ΟΑΚΑ δεν υπήρχαν οπαδοί στις εξέδρες. Οπότε δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να βιώσω την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ. Έχω δει, όμως, βίντεο στο διαδίκτυο και πλέον θα μου δοθεί η ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό από κοντά».

Για το αν έχει μιλήσει με άλλους Αμερικανούς παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα:

«Όχι, αλλά έίδα κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είδα το τελευταίο του Παναθηναϊκού για να πάρω μία πρώτη γεύση πώς παίζει η ομάδα. Είχα κάποιες επαφές με ορισμένους φίλους μου που έχουν παίξει εδώ. Τώρα θα προσπαθήσω να βγω στο παρκέ και να τα δώσω όλα.»

