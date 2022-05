Κοινωνία

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα οχημάτων με τραυματίες

Κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Σούνιο, σημειώθηκε το απόγευμα.

Το τροχαίο με εμπλεκόμενα 5 αυτοκίνητα συνέβη στη Λεωφόρο Ποσειδωνος στο ύψος της Βουλιαγμενης στο ρεύμα προς Σουνιο.

Δεν προκλήθηκαν σοβαροι τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα μας είπαν αυτόπτες μαρτυρες το αυτοκίνητο που φέρεται να δημιούργησε το τροχαίο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και έκανε κόντρες. Ωστόσο ακόμα είναι υπό διερεύνηση τα αιτία του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την τροχαία, τα οχήματα έχουν αποσυρθεί πλέον από το οδόστρωμα, και η κίνηση διεξάγεται απ’ όλες τις λωρίδες.





