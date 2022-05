Κόσμος

Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: H EE προτείνει κυρώσεις εις βάρος του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας πατριάρχη Κύριλλου στο πλαίσιο ενός έκτου πακέτου μέτρων ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ένα έγγραφο στο οποίο είχε σήμερα πρόσβαση το AFP.

Ο νέος κατάλογος, ο οποίος πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τις χώρες μέλη, περιλαμβάνει 58 πρόσωπα, ανάμεσά τους πολλούς ρώσους στρατιωτικούς αλλά και τη σύζυγο, την κόρη και έναν γιό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε αυτόν περιλαμβάνεται και ο επικεφαλής της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor, ο Αντρέι Λίποφ.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση εισόδου σε χώρες της ΕΕ και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.

Πάνω από χίλια πρόσωπα έχουν ήδη ενταχθεί στην ευρωπαϊκή "μαύρη λίστα".

Ο πατριάρχης Κύριλλος, "ένας επί μακρόν σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει γίνει ένας από τους κυρίαρχους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία", υπογραμμίζεται στο έγγραφο.

Ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος έχει αυξήσει τα κηρύγματά του που υποστηρίζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στις 27 Φεβρουαρίου, έκανε λόγο για έναν αγώνα κατά των «δυνάμεων του κακού» που αντιτίθενται στην ιστορική «ενότητα» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

