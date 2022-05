Κοινωνία

Γλυφάδα: Εγκαταλελειμμένο φορτηγό με χιλιάδες γυαλιά ηλίου!

Μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Σε ένα ανεπάντεχο εύρημα βρέθηκαν μπροστά το πρωί της Δευτέρας (2/5) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης όταν εντόπισαν, στην περιοχή της Γλυφάδας, ένα εγκαταλελειμμένο φορτηγό, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένο. Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν εντός του φορτηγού 18 μεγάλες σακούλες, οι οποίες περιείχαν 9.200 ζευγάρια γυαλιά ηλίου.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, με τη συνδρομή και του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, εξακριβώθηκε ότι τα γυαλιά ηλίου προέρχονται από κλοπή με τη μέθοδο διάρρηξης-ριφιφί, σε αντιπροσωπεία εμπορίας οπτικών ειδών. Τα κατασχεθέντα γυαλιά ηλίου θα αποδοθούν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Δικογραφία σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

