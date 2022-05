Κοινωνία

Θρίλερ στον αέρα: Πέθανε την ώρα της πτήσης

Αναστάτωση επικράτησε στο αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από την Κρήτη,

Σε θρίλερ μετατράπηκε η πτήση από το Ηράκλειο της Κρήτης προς το Άμστερνταμ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πτήσης, μία 71χρονη γυναίκα, έχασε τις αισθήσεις της.

Παρά τις προσπαθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση περίπου στις 12.30, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Δυστυχώς, η γυναικα, δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις και διαπιστώθηκε από τις αρχές ο θάνατος της. Η 71χρονη όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

