Κικίλιας: η επική ανάρτηση - πρόσκληση στον Μπένεντικ Κάμπερμπατς

Πρόσκληση στην Ελλάδα από τον Υπουργό τουρισμού στον δημοφιλή ηθοποιό, μέσω... twitter.

Την Ελλάδα έχει επιλέξει για να κάνει διακοπές η μητέρα του διάσημου ηθοποιού, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Ο ηθοποιός, το Σάββατο ήταν καλεσμένος στο Saturday Night Live και αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά στη μαμά του για τη Γιορτή της Μητέρας, αποκάλυψε πως εκείνη βρίσκεται σε κάποια παραλία της χώρας μας.

Χαρακτηριστικά είπε: «Προσφέρθηκα να την φέρω εδώ, με εισιτήριο πρώτης θέσης» είπε και αυτή του απάντησε: «Είμαι σε μια παραλία στην Ελλάδα. Είσαι τρελός;»

Το περιστατικό αυτό, δεν άφησε ασχολίαστο ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter, των ενημέρωσε για τις 63 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα στη χώρα μας από τις ΗΠΑ και... τον προσκάλεσε ανοιχτά να έρθει να δει τη μητέρα του στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:

#BenedictCumberbatch perhaps you consider coming to Greece also as it seems your mom is not leaving any time soon. You have 63 weekly direct flights from ???? to choose from ;) @nbcsnl pic.twitter.com/ilgpt1mJoG