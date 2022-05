Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Ουκρανία κλείνει την στρόφιγγα στην Ευρώπη

Γιατί οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν πως διακόπτουν την μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου από την Σοχρανίφκα. “Ναυάγησε” η εναλλακτική πρόταση.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του συστήματος μεταφοράς αερίου της Ουκρανίας GTSOU ανακοίνωσε ότι λόγω ανωτέρας βίας θα διακόψει από σήμερα Τετάρτη, 11 Μαΐου, την μεταφορά ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του σταθμού της Σοχρανίφκα.

Η Ουκρανία παραμένει διαμετακομιστικός κόμβος για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, ακόμη και μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου. Η GTSOU υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τον σταθμό συμπίεσης του Νοβοπσκόφ, λόγω «της παρέμβασης των κατοχικών δυνάμεων στην τεχνική διαδικασία». Ο σταθμός αυτός, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές λίγο μετά την εισβολή.

Είναι ο πρώτος σταθμός συμπίεσης στο σύστημα διαμετακόμισης στην περιοχή του Λουχάνσκ, σε έναν αγωγό απ’ όπου μεταφέρονται περίπου 32,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου την ημέρα ή το ένα τρίτο του ρωσικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, σύμφωνα με την GTSOU.

«Προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους Ευρωπαίους εταίρους της και με βάση τους όρους της συμφωνίας, είναι δυνατόν να γίνεται προσωρινά η μεταφορά του φυσικού αερίου από το σημείο διασύνδεσης Σούτζα που βρίσκεται σε έδαφος ελεγχόμενο από την Ουκρανία», πρόσθεσε η GTSOU στην ανακοίνωσή της.

Gazprom: "Τεχνικά αδύνατον" να χρησιμοποιηθεί ο σταθμός Σούτζα

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom διαμήνυσε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να μεταφερθεί η ροή φυσικού αερίου στην Ουκρανία σε ένα νέο σταθμό εισόδου, όπως πρότεινε η GTSOU

Η Gazprom απάντησε ότι έλαβε την ειδοποίηση από το Κίεβο ότι οι ροές θα σταματήσουν από τις 7 το πρωί, τοπική ώρα και διαβεβαίωσε ότι εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αγοραστές αερίου στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει καμία απόδειξη ότι υπάρχει ανωτέρα βία, ούτε κάποιο εμπόδιο που να δυσχεραίνει τη μεταφορά αερίου όπως προηγουμένως.

Η ρωσική εταιρεία, που έχει το μονοπώλιο εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγών, διευκρίνισε ότι είναι «τεχνολογικώς αδύνατον» να μεταφερθεί όλος ο όγκος του αερίου μέσω του σταθμού διασύνδεσης Σούτζα, όπως πρότεινε το Κίεβο.

Κίεβο: Οι Ρώσοι στέλνουν το φυσικό αέριο στις αυτονομιστικές, φιλορωσικές περιοχές

Ο επικεφαλής της διαχειρίστριας εταιρείας του συστήματος μεταφοράς αερίου της Ουκρανίας υποστήριξε ότι οι ρωσικές κατοχικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να παίρνουν το αέριο που περνά από την Ουκρανία και να το στέλνουν στις αυτονομιστικές περιοχές που στηρίζονται από τη Ρωσία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της GTSOU Σέρχι Μακόγκον, έκανε αυτή τη δήλωση στο πρακτορείο Reuters, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

