“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: οι φωνές, η ανάρτηση για την Ίριδα και τα “λόγια” στην Τζωρτζίνα

Η ένταση στο σπίτι της οικογένειας, η ανάρτηση στα 9ήμερα του θανάτου του μωρού και ο “αποκλεισμός” του Μάνου Δασκαλάκη από την Τζωρτζίναμε την κόρη του.

Για διαρκείς εντάσεις στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου κάνουν λόγο άνθρωποι με γνώση των πραγματικών γεγονότων, που μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «σαν παιδί η Ρούλα ήταν πολύ ατίθασο» και πως από το σπίτι της οικογένειας, στην οδό Μπιζανίου στην Πάτρα ακούγονταν φασαρίες και έβριζαν και η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης και πως «ένας από τους δύο προκαλούσε. Ο Μάνος προκαλούσε; Η Ρούλα; Εμείς πάντως ακούγαμε φωνές».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και μια ανάρτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου για την μικρή Ίριδα, τα αίτια θανάτου της οποίας διερευνώνται.

Σε αυτήν την ανάρτηση, στις 30 Μαρτίου 2021, μόλις 9 ημέρες από την ημέρα που το λίγων μηνών μωρό έφυγε από την ζωή, η Ρούλα Πισπιρίγκου γράφει, μεταξύ άλλων, «ποιος Θεός και ποια θρησκεία τιμωρεί έτσι γονείς; Αντί για κουλουράκια και τούρτες, φτιάχνουμε κόλλυβα. Πόση δύναμη υπάρχει σε έναν άνθρωπο να μπορεί να περπατάει και να κάνει τον καραγκιόζη για το άλλο του παιδί για να μην καταδικαστεί κι αυτό στη μόνιμη θλίψη που υπάρχει πλέον».

Ακόμη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε φίλος του Μάνου Δασκαλάκη, λέγοντας πως ο πατέρας της άτυχης Τζωρτζίνας δεν είχε επαφές μαζί της τις τελευταίες εβδομάδες, πριν το κορίτσι υποστεί την ανακοπή που της προκάλεσε την αναπηρία.

Αυτό διότι, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο φίλος του Μάνου Δασκαλάκη, μετά από έναν μεγάλο τσακωμό και την φυγή του Μάνου Δασκαλάκη από το σπίτι, η Ρούλα Πισπιρίγκου «έβαζε λόγια» στην Τζωρτζίνα, ώστε να μην μιλάει με τον Μάνο, θέλοντας να τον «ψήσει».

Συνέχισε λέγοντας πως «από τον θάνατο της Ίριδας μέχρι την ανακοπή της Τζωρτζίνας, αυτές τις 15-20 ημέρες, είναι ζήτημα ο Μάνος να είδε λίγα λεπτά το παιδί. Το παιδί μπήκε στο Καραμανδάνειο με την εγκεφαλοπάθεια. Η Ρούλα δεν τον άφηνε να δει το παιδί και ίσως ο Μάνος ποτέ δεν κατάφερε να της εξηγήσει».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

