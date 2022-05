Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Πάνω από 4300 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το Σάββατο.

Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4.324 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.389.306 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2052 νέα κρούσματα και 371 στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

