Καιρός: καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις την Κυριακή

Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών προβλέπεται για την Κυριακή. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα.

Την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες από το πρωί σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι βροχοπτώσεις θα είναι ισχυρότερες στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Καταιγίδες και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 30, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 31, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 29, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 25, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 29, στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 25 και στην Κρήτη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ και στα Δωδεκάνησα 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πυκνότερες και υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 2 έως 4 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

