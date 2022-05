Πολιτική

Θεοδωρικάκος: η Πανεπιστημιακή Αστυνομία “πιάνει δουλειά” τον Ιούνιο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την εκπαίδευση και την παρουσία του νέου σώματος της Αστυνομίας στα ΑΕΙ της χώρας.

Στις αρχές Ιουνίου θα βρίσκεται ξεκινήσει η παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στους χώρους των ΑΕΙ της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε πως, «τα παιδιά της ΟΠΠΙ (Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) αύριο ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, θα πάρουν ολιγοήμερη άδεια, και αρχές Ιουνίου ξεκινούν τις περιπολίες στα δύο μεγάλα κάμπους, αρχίζοντας από το ΑΠΘ, και συνέχεια στους χώρους Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι, «περιμένουμε από τις πρυτανικές αρχές να βάλουν τουρνικέ γιατί βασική αποστολή των ΟΠΠΙ θα είναι η ελεγχόμενη είσοδος εντός των χώρων των πανεπιστημίων». Παράλληλα, εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί και το εφαρμοστικό Προεδρικό Διάταγμα του νόμου για τους ΟΠΠΙ με την υπογραφή του ιδίου και την υπογραφή της συναρμόδιας υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

«Στο ΑΠΘ η ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τον πρύτανη έβαλε τέλος σε μια κατάληψη 34 ετών. Ο πρύτανης έχει αποφασίσει κατασκευή βιβλιοθήκης, η ΕΛΑΣ, όχι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, θα βρίσκεται στο χώρο του πανεπιστήμιου για να διασφαλιστεί ο χώρος και να αποδοθεί σε πανεπιστημιακούς και φοιτητές» επισήμανε ο υπουργός.

«Η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της, έχουμε υπερδιπλασιάσει τις νυχτερινές περιπολίες, όταν παρέλαβα τη θέση περιπολούσαν κάθε βραδύ 60 περιπολικά της ΕΛΑΣ, σήμερα περιπολούν 150 τα βράδια. Είναι παράγοντας που βοηθάει στη σχετική μείωση της εγκληματικότητας κατά 30% περίπου, ενώ έχουμε ενισχύσει με 1.000 αστυνομικούς τα ΑΤ στο Λεκανοπέδιο» ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, αναγνώρισε πάντως ότι υπήρχε και υπάρχει υποστελέχωση.

«Ο νόμος είναι ο νόμος, και θα τηρείται από όλους»

«Αγωνιζόμαστε σκληρά να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των αστυνομικών ειδικά της ομάδας ΔΙΑΣ, περνούν από εκπαίδευση που θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου και ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, απελευθερώνοντας αστυνομικές δυνάμεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Μόνο Παρασκευή και Σαββατοκύριακο που πέρασε η ΕΛΑΣ κατέγραψε 330 παραβάσεις για κόντρες αυτοκινήτων στου Παπάγου, στη λεωφόρο Σχιστού και στην παραλιακή. Έγιναν περίπου 73 συλλήψεις, αφαιρέθηκαν διπλώματα, ενώ στη τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης την εβδομάδα που πέρασε καταγράφηκαν 1.000 παραβάσεις. Ο νόμος είναι ο νόμος, και θα τηρείται από όλους. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε, και αυτό κάνει η ΕΛΑΣ» υπογράμμισε.

Ειδική σύσκεψη με το δήμαρχο Αθηναίων

Όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων και την αντιπαράθεση που υπήρξε με το δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν λύνονται σε οχτώ μήνες προβλήματα που αφορούσαν πολλές δεκαετίες και στο κέντρο της Αθήνας, και σε άλλες περιοχές». Ανακοίνωσε πάντως ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ειδική σύσκεψη με το δήμαρχο Αθηναίων και τα στελέχη του δήμου για να εξεταστούν περαιτέρω τα προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

Ελληνική Λύση: Αποτελεσματική πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι «τροχονόμο»

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Για πολλοστή φορά η κυβέρνηση διά του αρμόδιου υπουργού «εξαγγέλλει» την ενεργοποίηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η Ελληνική Λύση εδώ και τρία χρόνια έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αποτελεσματική ενεργοποίηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όχι ως «τροχονόμο» και «πορτιέρη» όπως την θέλει η κυβέρνηση, αλλά ως θεματοφύλακα της ασφάλειας ακαδημαϊκών και σπουδαστών, της δημόσιας περιουσίας και της πραγματικής λειτουργίας του ασύλου ιδεών, αντί του «ασύλου εγκληματικής ασυδοσίας» που υφίσταται σήμερα.

Η κυβέρνηση αντί να υιοθετήσει το σχέδιο μας, συνεχίζει να εξαπατά το πανελλήνιο με επικοινωνιακές πομφόλυγες.

Η Ελλάδα όμως δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση «εξαγγελίας» αλλά μία κυβέρνηση ουσίας».

