Κόσμος

Ισπανία: Φονική σύγκρουση τρένων στην Βαρκελώνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονταν μέσα στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βαρκελώνη.

Ο μηχανοδηγός μιας αμαξοστοιχίας του προαστιακού σκοτώθηκε και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τρένο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα άλλο έξω από τη Βαρκελώνη, ανακοίνωσαν απόψε οι καταλανικές αρχές.

Περίπου 85 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από αυτούς σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 20: 00 (ώρα Ελλάδας) όταν ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω στην επιβατική αμαξοστοιχία στον σταθμό Σαντ Μπόι δε Γιομπρεγάτ, σε απόσταση περίπου 14 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη.

«Ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας σκοτώθηκε στη σύγκρουση» ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης.

Μέσα στο τρένο βρίσκονται ακόμη περίπου 100 επιβάτες και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Kalush Orchestra: Υποδοχή με λουλούδια στην Ουκρανία (εικόνες)

Πέθανε ο Κώστας Τσαούσης

Αλεξανδρούπολη: Ανατροπή για τον διαμελισμό άνδρα σε κάδο απορριμμάτων