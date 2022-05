Οικονομία

ΕΦΚΑ: “Πονοκέφαλος” από την εκτίναξη των χρεών

Χαμηλή η συμμετοχή των οφειλετών στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Πάνω από 1,3 δις οι νέες οφειλές στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

Κατά 1,8 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα σε ένα τρίμηνο, εκτινάσσοντας τη συνολική οφειλή σε 42,83 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2022 από την αύξηση αυτή, τα 1,35 δισ. ευρώ αφορούν νέες κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα 459,57 εκατ. ευρώ αφορούν πρόσθετα τέλη.

Τα στοιχεία, αποτελούν καμπανάκι για την διοίκηση του ΕΦΚΑ και την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς η αύξηση των οφειλών δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο όσον αφορά τα έσοδα του Φορέα από την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και κατά συνέπεια της οικονομικής βιωσιμότητας του ταμείου.

Στο τέλος Μαρτίου, οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ για το 2022 ανέρχονταν 395,39 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν εισπραχθεί συνολικά 8,2 δισ. ευρώ. Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους 863.033 και αφορούσαν συνολικές οφειλές ύψους 6,6 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι πλέον, δυνατότητα διακανονισμού του χρέους τους έχουν οι οφειλέτες μόνο μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι το 61% των εισπράξεων του 2022 ήτοι τα 239,42 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Το 42,3%, 167,36 εκατ. ευρώ προήλθαν από επιχειρήσεις (οφειλέτες του πρώην ΙΚΑ).

Σε επίπεδο ρυθμίσεων, τα μεγαλύτερα ποσά εισπράξεων απέφερε η Πάγια των 12 δόσεων (94.243.346 ευρώ) και έπονται οι 120 δόσεις (91.926.933 ευρώ), ενώ αξιοσημείωτα χαμηλή ήταν η συμμετοχή στην ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς εντάχθηκαν σε αυτήν 61.918 οφειλέτες, για τον διακανονισμό 688,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ενεργές είναι πλέον 54.788 για ποσά ύψους 679,74 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, έχουν ολοκληρωθεί μόλις 6.425 ρυθμίσεις από την κατηγορία των 72 δόσεων, που αφορούν οφειλή της τάξης των 5,52 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η ρύθμιση των 120 δόσεων έχει ακόμα 275.653 ενεργές περιπτώσεις με ποσό που υπερβαίνει τα 2,56 δισ. ευρώ. Έως τώρα, έχουν ρυθμιστεί 126.295 υποθέσεις και έχουν εισπραχθεί ποσά 466,51 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανεστάλη η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) σε 318 εργοδότες, που εντοπίστηκαν με χρέη.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν υποβληθεί συνολικά 7.219 αιτήσεις. Στην παρούσα φάση γίνεται αξιολόγηση και επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων.

Στο τέλος Μαρτίου οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 456.973, που αντιστοιχούν σε ρυθμισμένο ποσό ύψους 4,73 δισ. ευρώ. Έως την ίδια περίοδο, έχουν ολοκληρωθεί 406.060 ρυθμίσεις, με ποσό που έφτασε το 1,88 δισ. ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr

