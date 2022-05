Κόσμος

Ιταλία: φονική “μπούκα" αυτοκινήτου σε παιδικό σταθμό

Η τρελή πορεία του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιών.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε σε κήπο παιδικού σταθμού της πόλης Λ' Άκουιλα, στην κεντρική Ιταλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τραυματίσθηκαν τέσσερα παιδιά, ηλικίας τριών με πέντε ετών.

Έχασε τη ζωή του ένα από τα πέντε παιδιά που σήμερα το απόγευμα τραυματίσθηκαν από ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο έσπασε την περίφραξη παιδικού σταθμού, έξω από την πόλη Λ' Ακουίλα της κεντρικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αιτία του τραγικού συμβάντος είναι μηχανική βλάβη που παρουσίασε το παρκαρισμένο ιδιωτικής χρήσης όχημα. Όπως φαίνεται, το χειρόφρενο έσπασε και με μεγάλη ταχύτητα το αυτοκίνητο έπεσε μέσα στον κήπο όπου έπαιζαν τα παιδιά.

Οι πυροσβέστες και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν άμεσα σε βοήθεια. «Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στον παιδικό σταθμό αλλά δεν ήταν εύκολο», δήλωσαν οι δασκάλες.

