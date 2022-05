Υγεία - Περιβάλλον

Μοβ μέδουσα: “επιδρομή” στις ελληνικές θάλασσες

Τι να κάνει κανείς αν δεχτεί τσίμπημα από τσούχτρα. Που εντοπίζεται ήδη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους.

Έξαρση στον πληθυσμό της μοβ μέδουσας αναμένεται το καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες.

Η Pelagia noctiluca, έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της σε διάφορες περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου, αλλά και στην Αίγινα.

Όπως και το περασμένο καλοκαίρι, η μεγάλη συγκέντρωση τσουχτρών στις ελληνικές θάλασσες αναμένεται να είναι μεγάλη.

Ο Επαμεινώνδας Χρήστου, διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, αναφέρει χαρακτηριστικά στην "Κ"¨: «Βρισκόμαστε στη δεύτερη χρονιά της έξαρσης της μοβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα με τους παλιότερους κύκλους οι εξάρσεις του συγκεκριμένου είδους εμφανίζονταν κάθε 10-12 χρόνια και κρατούσαν δύο με τρία χρόνια. Μένει να δούμε εάν θα επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο μοτίβο ή θα υπάρξει μεγαλύτερη διάρκεια».

«Οι μοβ μέδουσες είναι πελαγικό είδος, αναπαράγονται στα ανοικτά της θάλασσας και κινούνται κυρίως με τα ανεμογενή ρεύματα, φτάνοντας και στις παραλίες. Η Pelagia noctiluca είναι ένα είδος ανεπτυγμένο σε όλη τη Μεσόγειο. Η επιμονή του φαινομένου στα ελληνικά ύδατα δείχνει πως είναι πιθανό να υπάρχει σημείο αναπαραγωγής τους στο Αιγαίο. Οι εμφανίσεις στο Ιόνιο προέρχονται από την Αδριατική και άλλες περιοχές» που τονίζει πως υπήρχαν και τη χειμερινή περίοδο, όμως το καλοκαίρι ευνοεί την αναπαραγβγή τους και έτσι θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού.

Ακόμη τονίζει: «Η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που διευκολύνει την ανάπτυξη των μεδουσών», τονίζει ο κ. Χρήστου. «Υπάρχει διεθνώς μια τάση αύξησης των περιστατικών εμφάνισης και πιο οξυμένου χαρακτήρα τους. Η υψηλότερη θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνει τους ρυθμούς αναπαραγωγής τους. Από την άλλη, η μείωση των πληθυσμών πελαγικών ψαριών, που είναι θηρευτές τους, δημιουργεί έδαφος για την εξάπλωση των μεδουσών. Το ίδιο συμβαίνει και με τον περιορισμό της θαλάσσιας χελώνας, που είναι βασικός θηρευτής τους».

Το τσίμπημα της συγκεκριμένης τσούχτρας είναι πολύ επώδυνο και μάλιστα, λόγω του ότι τα πλοκάμια της φτάνουν τα δύο μέτρα, μπορούν να τσιμπήσουν κάποιον ακόμη και όταν δεν βρίσκεται πολύ κοντά του.

Όπως συμβουλεύει ο Επαμεινώνδας Χρήστου, πρέπει να δράσουμε άμεσα και με ψυχραιμία σε περίπτωση που δεχτούμε τσίμπημα από μέδουσα: «Με θαλασσινό νερό καθαρίζουμε τα υπολείμματα από τα πλοκάμια της μέδουσας που μπορεί να έχουν μείνει στο ανθρώπινο σώμα. Τοποθετούμε πάγο πάνω στο σημείο και στη συνέχεια ένα διάλειμμα μαγειρικής σόδας με θαλασσινό νερό, σε αναλογία 1:1. Σε περιοχές που έχουν εμφανιστεί μοβ μέδουσες καλό είναι να πηγαίνουμε προετοιμασμένοι στην παραλία».

εΕπιπλέον, αναφέρεται στο τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει πως δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, καθώς οι μέδουσες κινούνται με τα ρεύματα και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού θα εμφανιστούν. «Υπάρχει έλλειμμα γνώσης για το φαινόμενο. Θα ήταν σημαντικό, για παράδειγμα, να γίνει μια μελέτη για τον Κορινθιακό, όπου εμφανίστηκαν το 2018 μεγάλοι πληθυσμοί μεδουσών, με πιθανή τοπική πηγή αναπαραγωγής στα μεγάλα βάθη του κόλπου».

Πηγή: kathimerini.gr

